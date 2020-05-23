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Spor

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak'tan bayram tebriği

Yeniakit Publisher
2020-05-23 09:10:48 -
Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak'tan bayram tebriği

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj paylaştı.

Albayrak, mesajında Ramazan Bayramı'nı kutlayarak şunları kaydetti:

"Ramazan Bayramı'nı alışılagelmiş şekilde karşılıyoruz. Bayramın tüm ülkemize öncelikle sağlık getirmesini diliyorum, hep beraber bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu vesileyle başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."

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