Büyükşehirin Yaz Spor Okulları altı branşta başlıyor

Manisa’da Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yaz spor okullarında futbol, basketbol, yüzme ve voleybol branşlarında açacağı kursların ilk dönemi 18 Haziran tarihinde başlayacak. Okçuluk ve tenis olarak yeni branşların eklenmesiyle okullar 6 spor dalında eğitim verecek. Kayıtlar futbol için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde; basketbol, yüzme ve voleybol, okçuluk ve tenis için ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yapılacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından her yıl düzenlenen yaz spor okullarında 2019 yaz sezonu 18 Haziran tarihinde başlayacak. İki dönem olarak yapılacak olan kursların ilki 18 Haziran-11 Temmuz; ikinci dönemi ise, 16 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasından yapılacak. Okçuluk ve tenis dallarının da eklenmesiyle birlikte Çocuklar, futbol, yüzme, basketbol, voleybol dallarında uzman eğitmenler eşliğinde 6 dalda eğitim alabilecek. Kayıtlar, futbol için Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nde basketbol, yüzme, voleybol, okçuluk ve tenis için ise Manisa Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisleri’nde yapılacak.

Özhelvacı: "Okçuluk ve Tenis dalları da eklendi"

Bu yıl iki yeni branşın daha eklendiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları Koordinatörü Sedat Özhelvacı, "2019 yaz okullarımız başladı. Kurslar iki dönem şeklinde olacak. Tarihlerimiz şöyle; 18 Haziran- 11 Temmuz, ikinci dönem ise, 16 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında. Bu yıl toplam 6 branşta eğitim veriyoruz. Yeni branşlar eklendi. Bunlar okçuluk ve tenis. hocalarımızla birlikte hazırlandık. Yeni tesislerimiz Tevfik Lav Spor Tesislerimizde dört branşımızda hizmet vereceğiz. Bunlar, tenis, basketbol, voleybol ve futbol. Yüzme ve okçuluk kurslarımız ise Tarık Almış Spor Tesislerimizde verilecek” dedi.

Velilerden yoğun ilgi gördüklerini belirten Özhelvacı, “Yoğun bir ilgi var velilerimizden. Buradaki tesislerde yaklaşık beş yıldır veriyoruz. Her zaman olduğu gibi bu yıl da yoğun bir ilgi var. Hem yaz okulları hem kış okulları bünyesinde yaklaşık üç bini geçkin bir öğrenci ordumuz var. Velilerimizden ve çocuklarımızda bize güven var. Ücretsiz servislerimiz var, malzemeleri ücretsiz temin ediyoruz. Deneyimli hocalarımızla birlikte velilerimiz de son derece memnunlar" ifadelerini kullandı.

Manisa BBSK yaz okullarının açık ara farkla tercih edilmesinin sebeplerini açıklayan Özhelvacı, “Manisa BBSK yaz okullarının yoğun talep görmelerinin en büyük sebebi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün sporu ve çocukları çok sevmesidir. Bu, Manisalı vatandaşlarımız en büyük avantajlarındandır. Manisa’mıza birçok tesis kazandırdı” dedi.

Kayıtların nasıl yapılacağını anlatan Özhelvacı velilerin de içlerinin rahat olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Tenis, basketbol, voleybol, yüzme ve okçuluk kurslarının kayıtlarını Tarık Almış Spor Tesislerimizden alıyoruz. Futbol kursu kayıtları ise, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri’nden alınmakta. Velilerimizin evrak olarak herhangi bir şey getirmelerine gerek yok. Biz burada onlara bir form veriyoruz ve veliler bütün bilgileri oraya yazıyorlar. Ücretini aldıktan sonra, gerek servisle ilgili gerekse malzemelerle ilgili bütün bilgilerimizi velilerimize veriyoruz. İsterlerse tesislerimizi gezdiriyoruz. Velilerimizin içleri rahat olsun diye servis annelerimizi anlatıp numaralarını veriyoruz” diye konuştu.