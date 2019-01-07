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Büyükşehir’in örnek eğitim ve çevre hassasiyeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, katıldığı toplantıda öğrencilere verdiği kitapların yanında geri dönüşümden elde edilen çantalar tercih etti.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:36
Büyükşehir’in örnek eğitim ve çevre hassasiyeti

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Öğrenci Toplulukları Başkan Aktaş ile Kahvaltıda Buluşuyor’ temalı toplantıya katılan öğrencilere kitap hediye etti. Başkan Aktaş’ın öğrencilere kitap verirken tercih ettiği geri dönüşümden elde edilen çantalar ise Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çevre konusundaki hassasiyetini gözler önüne serdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kentte gerek yeşilin arttırılması faaliyetleri, gerekse altyapı yatırımlarıyla çevreye verdiği değer, her alanda öne çıkıyor. Türkiye’de çevreye zararlı plastik poşetlerin kullanımının azaltılması faaliyetlerine, Bursa Büyükşehir Belediyesi de geri dönüşümlü çanta kullanımıyla örnek oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:36
  1. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  2. Öğrenci Toplulukları Başkan Aktaş ile Kahvaltıda Buluşuyor
  3. geri dönüşüm
  4. Bursa Büyükşehir Belediyesi

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