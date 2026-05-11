Büyükşehir’den Duygu Dolu Jest; Açık Hava Panoları Sevgiyle Doldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nü şehrin dört bir yanına yayılan anlamlı bir farkındalık çalışmasına dönüştürdü. Şehrin muhtelif yerlerindeki açık hava reklam alanları, kırmızı güllerle süslenerek annelere ithaf edilen görsel bir şölen oluşturuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in Anneler Günü mesajının yer aldığı güller, kentin farklı noktalarındaki açık hava reklam alanlarına yerleştirildi. Şehrin işlek cadde ve meydanlarında konumlandırılan reklam alanları, kısa sürede vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Kırmızı güllerle süslenen panolar, hem görsel açıdan dikkat çekici bir atmosfer oluşturdu hem de Anneler Günü’nün manevi ruhunu şehir geneline yaydı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan bu anlamlı çalışmaya büyük ilgi gösteren vatandaşlar, çiçekleri annelerine hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür eden vatandaşlar, etkinliğin annelere duyulan minnetin kamusal alanda görünür hale gelmesini sağladığını ifade etti. Şehir genelinde oluşan anlamlı atmosfer, birlik, sevgi ve vefa duygularını güçlendirdi.

Büyükşehir’in jestini Vatandaşlar Çok Beğendi

Hediyelerini alan vatandaşlar, uygulamanın kendileri için hem sürpriz hem de anlam yüklü bir deneyim olduğunu dile getirdi. Etkinlik ile küçük ama değerli bir mutluluk yaşadığını söyleyen Nezaket Yılmaz, “Buradan tesadüfen geçiyordum ve çok güzel düşünmüşler. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Benim için unutulmayacak bir anı oldu” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yaklaşımının sıradan kutlamaların ötesinde bir anlam taşıdığı aktaran Nazife Kar, “Tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Anneme hediye alma fırsatım olmamıştı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e bu jestinden dolayı çok teşekkür ederim” diye konuştu. Başta şehit annelerinin ve diğer tüm annelerin gününü kutlayan Ecrin Melike Kaba, “Anneme hediye fırsatım olmamıştı. Fırat Görgel Başkanımızın bu hediyesini anneme ileteceğim” ifadelerini kullandı. Anneler Günü’nde Büyükşehir Belediyesinin jestine teşekkür eden Reyyan Gezer, “Anneme ilk defa çiçek götüreceğim, bu benim için bir ilk olacak. Annemin benden çiçek alması da güzel olacak. İkimiz için de unutulmaz bir an olacak” dedi. Vatandaşları sürecin bir parçası haline getirilmesinin oldukça kıymetli olduğunu vurgulayan Adem Kısa, “Eşime ilk defa çiçek götüreceğim ve bu bana vesile oldu” cümlelerini sarf etti. Umut Eren Güler ise, “Anneme henüz hediye almamıştım. Çiçek almayı düşünüyordum, yoldan geçerken Fırat Görgel başkanımızın hediyesini gördüm ve buradaki çiçeği aldım anneme götüreceğim. Tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Annecim seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.