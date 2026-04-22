Büyükşehir Yol Yatırımlarını Sürdürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını daha dayanıklı, güvenli ve konforlu hale getirme hedefi doğrultusunda yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Cadde cadde, sokak sokak eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, altyapısı tamamlanan alanlarda üstyapı yenilemeleri gerçekleştiren ekipler, ana ulaşım aksları başta olmak üzere birçok noktayı modern sıcak asfaltla kaplayarak yeniden hizmete sunuyor. Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışma adresler arasında Ertuğrul Gazi, Dumlupınar ve Yusuflar mahallelerinin ulaşımda aktif olarak kullandığı Hakkı Kısakürek Caddesi, Mükremin Halil Caddesi ve Tekke Caddesi yer aldı.

Ulaşım Standardı Yükselecek

Ekipler; Hakkı Kısakürek Caddesi başta olmak üzere Mükremin Halil Caddesi ve Tekke Caddesinde kapsamlı çalışma başlattı. Yaklaşık 1 kilometrelik güzergahta altyapı imalatları sonrası deforme olan yol yüzeyleri yaklaşık 5 Milyon TL’lik yatırımla modernize edilerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Bin 600 ton sıcak asfaltın kullanılacağı çalışmalarla birlikte Hakkı Kısakürek, Mükremin Halil ve Tekke caddeleri daha konforlu ve güvenli bir hale getirilecek.