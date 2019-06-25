0553 313 94 23

Büyükşehir Yaz Okulları’na kayıtlar devam ediyor

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi, spor aktiviteleriyle bedensel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 10:14
Büyükşehir Yaz Okulları’na kayıtlar devam ediyor

Çocukların ve gençlerin yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmesi, spor aktiviteleriyle bedensel ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla açılan Adana Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları’na kayıtlar devam ediyor.


Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, 7-15 yaş arası çocuk ve gençlerin yaz tatillerini spor yaparak en iyi şekilde değerlendirmesini ve kötü alışkanlıklardan uzak kalmasını amaçlayan Yaz Spor Okulları 5 branşta hizmet veriyor. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın deneyimli eğitmenleri eşliğinde sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görecek olan gençler ve çocuklar sporla ilgili önemli bilgiler edinecek, bilinçli spor yapmanın, sakatlıklardan mümkün olduğunca uzak kalarak fiziksel aktivitelere devam etmeyi öğrenmenin keyfini yaşayacak.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, spora çok önem verdiğini, çocukların, gençlerin zihinsel gelişimi ve eğitimi kadar, bedensel aktivitede bulunmalarının önemine her fırsatta değindiğini belirterek, Yaz Spor Okulları’yla, Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular, nesiller yetiştirmeye katkı sağmamayı hedeflediklerini söyledi.


Futbol, basketbol, tenis, yüzme ve güreş branşlarında 7-15 yaş arası gençlere hizmet edecek olan Yaz Spor Okulları’na çocuklarını kaydettirmek isteyen vatandaşlar Adana Büyükşehir Belediyesi 153 çağrı merkezini arayarak işlemlerini yaptırabilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Onay verildi! O ülkenin askerleri Türkiye'ye geliyor
    1. Onay verildi! O ülkenin askerleri..
    2. İşçi servisinin devrilme anı servis..
    3. TESK Başkanı Benvedi Palandöken:..
    4. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    5. Özel Eğitim Bölümü mezunlarından ‘30...
    6. Fındıkpınarı Futbol Turnuvası için..
    7. İzmir’de hayrete düşüren olay: Çöp..
    8. Rektör Çomaklı’ya ziyaretler
    9. Peynir ve sütte ’brusella’ tehlikesi
    10. Excimer lazer ile gözlüklere son
    11. Raporlara göre artış yükseliyor!..
    12. Van merkezli FETÖ operasyonu: 18..
    13. Tekirdağ merkezli 14 ilde FETÖ..
    14. Daha ne günler gelecek ne günler!
    15. İAÜ’den “PEF” teknolojisi alanında iş..
    16. Erkek Yaşam Merkezi üyeleri ustalara..
    17. Kedinin avladığı yavruyu kurtaramadılar
    18. TOKİ’nin İstanbul kuraları yarın..
    19. Altındağ’da parklara yoğun bakım
    20. Sağlık vatandaşın ayağına gidiyor
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı