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Büyükşehir, kısıtlamalarda da çalışmalara devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 12:56:08 -
Büyükşehir, kısıtlamalarda da çalışmalara devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Trafik akışının kesilmesinden yararlanan Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı ve meydana açılan caddelerde asfaltlama çalışmaları yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte boşalan caddelerdeki çalışmalarına Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesi’yle devam etti. Cumhuriyet Meydanı ile İstasyon Caddesi-Kocasinan Bulvarı arasında çalışmalar yapan Büyükşehir ekipleri, önce freze makineleri ile yıpranan asfaltı kaldırdılar, ardından da taş mastik asfaltla yolları yenilediler.


Geçen hafta sonu da Düvenönü bölgesinde çalışan Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasından faydalanarak şehir merkezinde yaptığı yol yenileme çalışmaları önümüzdeki günlerde de devam edecek. Ekipler, Cumhuriyet Meydanı ve İstasyon Caddesindeki çalışmaları gün içerisinde tamamlayarak kale önünden Yoğunburç istikametinde çalışmalara başlayacaklar.

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