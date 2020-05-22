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Büyükşehir ekipleri yağışta teyakkuza geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli’de oluşan yoğun yağış nedeni ile teyakkuza geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 15:21:57 -
Büyükşehir ekipleri yağışta teyakkuza geçti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaeli’de oluşan yoğun yağış nedeni ile teyakkuza geçti.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentte ulaşan sağanak yağışta olası olumsuzluklara karşı görev başına geçti. Yağış boyunca Büyükşehir Belediyesi Kocaeli İtfaiyesi, Zabıta Daire Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri ile sahada yer aldı. Yağış önce mazgal temizliklerinin yapıldığı Kocaeli’de yağıştan dolayı oluşan hiçbir olumsuz duruma rastlanmadı.


Ekipler, akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar süren yağış sırasında vatandaşların sorun yaşamaması için teyakkuzda bekledi. Ekiplerin önümüzdeki zaman diliminde yoğun yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için görev başında kalmaya devam edeceği belirtildi.

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