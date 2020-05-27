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Aktüel

Büyükşehir Belediye meclisi toplandı

Türkiye’de yaşanan korona virüs salgını dolayısıyla 3 ay toplantılarına ara veren Büyükşehir Belediye Meclisi, bazı gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:12:58 -
Büyükşehir Belediye meclisi toplandı

Türkiye’de yaşanan korona virüs salgını dolayısıyla 3 ay toplantılarına ara veren Büyükşehir Belediye Meclisi, bazı gündem maddelerini görüşmek üzere bugün olağanüstü toplandı.


Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen meclis toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başkanlık yaptı.


Toplantıda, Belediye Başkanına kredi için yetki verilmesi, toplu taşıma araçlarına maddi destek verilmesi ve kiralarının ertelenmesi, mülkiyeti ait olan taşınmazların kiralarının ertelenmesi, Belediye sahibi veya ortağı bulunduğu şirketlerin yapılacak olan genel kurullarında Büyükşehir Belediyesi temsil etmek ve karar almak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi, Şanlıurfa Valiliğine yer tahsis, Ceylanpınar Sınır Kapısı Yolu İmar Planı, İhtisas Komisyonlarına havale edilecek konular ve İhtisas komisyon raporları başlıklı gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Olağanüstü toplantı görüşülen gündem maddelerinin ardından sona erdi.

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