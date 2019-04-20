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Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kritik galibiyet

- Düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'la puan farkını 1'e indirdi

20 Nisan 2019 Cumartesi 21:23
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kritik galibiyet


İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de düşme hattındaki iki ekibin mücadelesinde Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'la puan farkını 1'e indirdi.

Göztepe karşısında müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci devrede bu üstünlüğünü korudu ve İzmir deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı. Puanını 28'e çıkaran Erzurum temsilcisi, sıralamada Göztepe'yi geçerek 16'ncılığa yükseldi. Göztepe'yi Erzurum'da da 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezon sonunda olası bir puan eşitliğinde rakibini geride bırakacak.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe karşısında bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etti.


- Tekrar 16. sırada


En son ilk devrenin son haftasında ligde 16. sırada yer aldıktan sonra hep 17. ve 18. durumlarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe galibiyetiyle 28 puanla 16. sıraya yükseldi. Erzurum temsilcisi son 5 haftaya düşme hattının hemen üzerindeki Bursaspor'un 1 puan gerisinde girdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, düşme hattındaki Akhisarspor'dan sonra Göztepe'yi de mağlup etti.


- Göztepe yine kazanamadı


Ligde art arda 4. maçını kaybeden Göztepe, galip gelemediği son 8 müsabakada sadece 2 puan alabildi. Sıralamada 17'nciliğe gerileyen Göztepe, son 5 maçta gol sevinci yaşayamadı.


- Yasin Öztekin'in şanssızlığı


Karşılaşmanın ikinci yarısının başında Yoan Gouffran'ın yerine oyuna dahil olan Yasin Öztekin'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Bu vuruştan sonra sakatlanan ve sahanın kenarında tedavisi tamamlanan Yasin Öztekin oyuna döndükten kısa süre sonra mücadeleye devam edemedi. 52. dakikada Yasin'in yerine Cameron Jerome oyuna dahil oldu.


- İbrahim Akdağ cezalı


Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da bu sezon 4. sarı kartını gören İbrahim Akdağ cezalı duruma düştü. İbrahim Akdağ, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Müsabakayı 485'i Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu olmak üzere 7 bin 821 seyirci takip etti.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu oyuncular coşkusunu kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarıyla paylaştı.

Karşılaşmanın sonuna doğru takımlarını protesto eden sarı-kırmızılı taraftarlar müsabakayı takip etmeyen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil aleyhinde de "Sepil gol gol gol" şeklinde tezahürat yaptı.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 21:23
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. Göztepe
  4. SÜPERLİG

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