Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor maçına hazır



ERZURUM (AA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Yeni transferler Gabriel Obertan ve Samuel Eduok'un da yer aldığı antrenman, yaklaşık bir saat sürdü. Kart cezalısı Lokman Gör dışındaki tüm futbolcuların katıldığı idman, futbolcuların 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sona erdi. Erzurum temsilcisi, yarın saat 13.30'da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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