  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki Pazar yerinde vatandaşa maske dağıtımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:58:23 -
Büyükşehir Alanya’da maske dağıttı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında Alanya’da iki Pazar yerinde vatandaşa maske dağıtımı yaptı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın yanında olduğunu yaptığı sosyal belediyecilik çalışmaları ile gösteriyor. İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda yardımı, toplum sağlığına yönelik dezenfeksiyon çalışmaları devam ederken, salgınla mücadelede önemli yer tutan maske de Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.


Bu kapsamda Alanya’nın Tosmur ve Oba mahallelerinde kurulan semt pazarları girişinde vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. Her iki pazarda vatandaşlara 2 bin adet maske dağıtıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu zor süreçte vatandaşın yanında olduğunu belirten vatandaşlar, “Hizmetlerden son derece memnununuz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı