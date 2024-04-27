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Gündem Büyükelçilikler için yeni görev tebliğ edildi!
Gündem

Büyükelçilikler için yeni görev tebliğ edildi!

Yeniakit Publisher
2024-04-27 03:40:00 -
Büyükelçilikler için yeni görev tebliğ edildi!

Bakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde görev alacak ve büyükelçilik yapacak isimlere yeni görevlerini tebliğ etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER CENEVRE DAİMİ TEMSİLCİLİĞİNDE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Buna göre, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilci, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizdar'ın Ottawa Büyükelçisi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç'in Trablus Büyükelçisi, Irak Genel Müdür Yardımcısı Elçi Anıl Bora İnan'ın Bağdat Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

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