  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi
Aktüel

Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 12:10:21 -
Büyükelçi Karlov suikastı davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz 9 sanık ile tutuklu sanık Şahin Söğüt ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuklu sanıklar ise bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.

Bazı avukatların mahkemeye, duruşmada hazır bulunamayacaklarına ilişkin mazeret dilekçesi gönderdikleri açıklandı.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen bazı sanıklar, salgın sürecinde avukatlarıyla yeteri kadar görüşemedikleri için savunmalarını hazırlayamadıklarını, bu nedenle savunmalarını sonraki celselerde yapmak istedikleri belirtti.

Bu sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre tanıyan mahkeme, 7 sanığın tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Savcılık mütalaası

Savcı, 5 Mart 2020'de dosyaya sunduğu esasa ilişkin mütalaada, 5 sanık hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca olay anında işlenen "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "genel güvenliği tehlikeye sokmak" suçlarından da 70 yıl 6'şar ay hapis cezası istemişti.

Sanıklardan 3'ünün "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra Karlov'un öldürülmesine yardımın da arasında bulunduğu diğer suçlardan 86 yıl 3'er aya kadar hapisleri talep edilen mütalaada, 5 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis isteminde bulunulmuştu.

Mütalaada, aynı suçtan yargılanan 6 sanığın beraati, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen ve Emrullah Uslu'nun da arasında bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılması talep edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı
Dünya

Tahran'da İran rejimine Ermenistan isyanı

Tahran'da yaşayan Türkler sokaklara dökülerek İran rejiminin Ermenistan'a verdiği desteği protesto etti.
Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor
Dünya

Rusya'dan ilginç açıklama: Türkiye kesinlikle destek veriyor

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, ülkesinin Dağlık Karabağ krizinin çözümünden yana olduğunu ve hiçbir tarafı diğerine karşı desteklem..
150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı
Dünya

150 uçak dolusu silah gönderdiler! Her şey ortaya çıktı

ABD yönetiminin kuklası haline dönüşen Birleşik Arap Emirlikleri'nin silah ambargosunu delere darbeci Hafter'e Rus kargo uçaklarıyla 150 uça..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay