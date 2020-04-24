  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Büyükçekmece’de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor

Ramazan ayının ilk gününde fırın ve unlu mamul üreticilerini denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

2020-04-24 23:54:17 -
Büyükçekmece’de korona virüs tedbirleri pide üretiminde de gözleniyor

Ramazan ayının ilk gününde fırın ve unlu mamul üreticilerini denetleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bu yıl pide üreten fırınlarımızda hijyen kurallarının üst düzeyde olduğunu gözlemledik. Korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına daha fazla dikkat ediliyor” dedi.


Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Ramazan ayının ilk günü ilçedeki fırın ve unlu mamul üreten işyerlerine ani bir denetim gerçekleştirdi. Ramazan ayının olmazsa olmazı pidenin gramaj ve üretim işleminin hangi koşullarda yapıldığını denetleyen Akgün, Büyükçekmece Belediyesi’nin ihtiyaç sahipleri için “Biriz beraberiz, büyük bir aileyiz” sloganıyla başlattığı Dayanışma Askısı’na katkı sunanlara da teşekkür etti.



“Üst düzey hijyen şartlarında üretildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz”


Korona virüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde fırınları denetleyen Akgün, “Bugün fırınlarımızı denetlemeye devam edeceğiz. Çünkü pide üretimi de başladı. Başında hangi standartlara uyarsak sonunda da böyle devam eder. Bugün gördüğüm şey şu, Büyükçekmece’de fırın ve unlu mamuller ile ekmek, pide üreten fırınlarımız, pastanelerimizin hijyen şartlarını son derece iyi uyguladıklarını gördük. Burada korona virüs ile mücadelenin de etkisi olduğunu gördük. Bu nedenle arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Büyükçekmece’de hem ekmek hem de pidenin üst düzey hijyen şartlarında üretildiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı