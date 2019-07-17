Büyükbaş ve Küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar 2019?

Kurban bayramına az bir zaman kala kurban kesecek olan vatandaşlar Büyükbaş kurban fiyatı ne kadar 2019 küçükbaş kurban fiyatı ne kadar oldu sorgulamaları yapıyor. Müslüman alemi açısından önemli kabul edilen Kurban Bayramı için en önemli soru "Kurban fiyatları ne kadar? sorusu oldu. Kurban fiyatlarını Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı. Peki 2019 yılında kurban fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar...

Kurbanlık fiyatları 2019 ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2019 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 890 TL yurt dışında 725 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

ETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yücesan, Türkiye genelinde Kurban Bayramı'nda 800 bin-bir milyon aralığında büyükbaş, 2,5-3 milyon küçükbaş hayvan kesildiğini kaydederek, halihazırda Türkiye'nin yeterli stokunun bulunduğunu, mevcut hayvan varlığının fazlasıyla yetebileceğini bildirdi.

İstanbul'da bu yıl 80 bin civarında büyükbaş, bir milyona yakın da küçükbaş kesildiğini dile getiren Yücesan, henüz İstanbul için sevkiyatların başlamadığını ancak belediyelere ve özel kesim yerlerine satış için çok sayıda talep geldiğini, bu durumun da hayvan sayısının yeterli olduğunu gösterdiğini anlattı.