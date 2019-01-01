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Büyükada'da ormanlık alanda yangın: 9 at telef oldu

İstanbul'un Adalar ilçesinde bulunan Büyükada'da çıkan yangında, ahırda mahsur kalan 9 at telef olurken 3 at da yaralandı.

01 Ocak 2019 Salı 17:37
Büyükada'da ormanlık alanda yangın: 9 at telef oldu

Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 9 at telef olurken 3 at da yaralandı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Büyükada'da ahırların bulunduğu alanda çıktı. Ahırdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın ormanlık alana da sıçrayınca çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlk olarak adadaki itfaiye ekipleri, ardından gelen ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ahırda mahsur kalan 9 at telef olurken 3 at da yaralandı. Büyükada'dan yükselen dumanlar Maltepe Sahili'nden görüldü. 

Yangın anı kamerada

Ahırdaki yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ahırdan alevlerin yükseldiği görülüyor.

Bir başka cep telefonu kamerasına da, yangının ardından yaralan atların yolda yürüyerek uzaklaştıkları görüntülere yansıyor.

"Hem acımız çok büyük hem zararımız çok büyük"

Faytoncular Derneği Başkanı Hıdır Ünal, "Yangının neden çıktığı henüz tespit edilemedi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen gördüğünüz gibi iki ahırımız kül oldu. 9 tane yanarak ölen atımız var. 3 tane de yaralı atımız var. 3 atımızı Büyükşehir Belediyesi götürüp tedavi edecek. Hem acımız çok büyük hem zararımız çok büyük." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 17:37
  1. İstanbul
  2. Adalar
  3. Büyükada
  4. yangın
  5. ahır yangını
  6. 9 at telef oldu

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