Büyükada'da faytonda kullanımı yasaklanan 51 at Daday'da sahiplendirildi

İstanbul'da Büyükada'da faytonlarda turist taşırken kötü muamele gördükleri gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kullanımları yasaklanan ve akıbetleri yıllardır tartışma konusu olan atlar, Kastamonu'nun Daday ilçesine getirildi. İBB bünyesinde bakımları sürdürülen 51 at, İBB ile Daday Belediyesi'nin iş birliğinde ilçedeki at çiftliklerine ve vatandaşlara dağıtıldı.

İstanbul'dan Kastamonu'ya nakledilen atlardan 16'sı, Daday Belediyesi'nin kurayla belirlediği 4 at çiftliğine teslim edildi. 35 at ise çeşitli iş ve faaliyetlerde kullanılmak üzere yine Daday Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

"Faytondan çıktıkları için burada biraz daha rahatlar"

Daday'da at çiftliği işletmeciliği yapan Levent Bıyıklı, 4 atın kendilerine ücretsiz teslim edildiğini söyledi. Kurayla 4 çiftliğe 4'er at verildiğini, iyi bakacaklarına dair taahhütte bulunduklarını belirten Bıyıklı, atların İBB'nin araçlarıyla getirildiğini, ilçede at çiftliklerinin çok olması nedeniyle Büyükşehir'le bağlantı kurulduğunu anlattı.

Çiftlikteki atların yerli olduğunu, her gelen misafirin acemi olması nedeniyle yerli atlara bindirdiklerini, İngiliz ve Arap atlarına ise bindiremediklerini belirten işletmeci, dışarı turlarında orta ve uzun tur seçenekleri bulunduğunu, dışarı çıkmak istemeyenlerin çiftlik içinde bindiğini söyledi.

İstanbul'dan gelen atların geçen hafta ulaştığını, çiftliğin kendi atlarıyla uyuşma aşamasında olduklarını, yabancı oldukları için aralarında kavga gürültü olsa da alışacaklarını aktaran Bıyıklı, "Bize geldikten sonra biraz daha rahat ettiler. Faytondan çıktıkları için burada biraz daha rahatlar. Biz de memnunuz" dedi. Bıyıklı, daha önce de at gönderildiğini, o dönem aldıklarının çok zayıf ve bakımsız olduğunu, bu kez gelenlerin ise bakımlı olduğunu ve bakıma aynı şekilde devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Onlara bebek gibi bakıyoruz"

Atların bakımını üstlenen çiftlik çalışanı Satiye Tiftik, atları yazın doğada, kışın içeride saman ve arpayla beslediklerini, müşterilerin çiftliğe gelip atlara bindiğini anlattı. Çiftlikteki atların bir kısmının İstanbul Adalar'dan geldiğini de belirtti.

Hayvanların günde üç öğün doyurulduğunu söyleyen Tiftik, "İsmiyle hitap ediyoruz. Onlar bile isimlerini biliyorlar. Hepsinin ismi var, çipleri var, kimlikleri var. Tabii ki onlara bebek gibi bakıyoruz. Bir gün bile yalnız bırakamazsın. Canlı hayvan çünkü. Her gün ilgilenmesi gerekiyor" diye konuştu.