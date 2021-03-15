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Aktüel Büyük zaferin 106. yıldönümü! Çanakkale etkinlikleri törenle başladı
Aktüel

Büyük zaferin 106. yıldönümü! Çanakkale etkinlikleri törenle başladı

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılı etkinlikleri, Çimenlik Kalesi’nde düzenlenen tören ve “Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu” ile başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:26:00 -
Büyük zaferin 106. yıldönümü! Çanakkale etkinlikleri törenle başladı

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Gelibolu Yarımadası’ndan alınan toprak, su ve Türk bayrağını öperek öğrenciler Mehtap Polat ve Oğuz Uyar’a teslim etti. Atlet Mehtap Polat ve Oğuz Uyar’ın 720 kilometrelik koşunun ilk etabı için yola çıkmasıyla “Çanakkale-Ankara 24. Zafer Koşusu” başladı. Çanakkale-Ankara güzergahında 6 ili kapsayan koşuda, her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler, 18 Mart’ta törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak.

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