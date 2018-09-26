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Büyük vurgun! 12 liraya alıp 65 liraya satıyorlar

Ordu'da üreticide kilosu 12 liraya alınan fındık perakendecilerde 60 liranın üzerinde satılıyor. Konuya ilişkin konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, "Üreticiden alınan fındık ile raftaki fındık arasında büyük fiyat farkı var" dedi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 14:05
Büyük vurgun! 12 liraya alıp 65 liraya satıyorlar

Türkiye'de, dünya fındık üretiminin yaklaşık yüzde 78'i, ihracatının ise yüzde 76'sı yapılırken, 100'den fazla ülkeye fındık ihraç edilerek, 2,5 milyar dolara yakın döviz girdisi sağlanıyor. Geçen sezon Toprak Mahsulleri Ofisi'nce (TMO) serbest piyasada 9 liraya kadar düşen fındığa müdahale edilmesiyle fiyatlar, 10 liranın üzerinde seyretti. TMO tarafından henüz fındık alımına başlanılmazken, sezon başında serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar ise 12 liraya kadar geriledi. Fındık, serbest piyasada üreticiden maliyetin altında satın alınırken, fabrikada işlenip, kavrulduktan sonra iç piyasada 60 liranın üzerinde satışa sunuluyor.

'BUNU HER YIL SÖYLÜYORUZ'

TZOB Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan, fındık hasadı başında ve sonunda TMO tarafından piyasaya girilerek, müdahale alımında bulunulmasını, en az 15 lira fiyat açıklamasını istediklerini söyledi. Soydan, "Maalesef bu, olmadı. 15 liranın altında fındık satışı yapan üreticinin zararı büyük. Üreticinin satışı ile rafta işlenmiş fındık arasında da büyük fark var. Bunu her yıl gündeme getirip, söylüyoruz; ama döviz artışıyla birlikte bu fark sürekli artıyor. Nedense üreticinin fındığı artmıyor" diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 14:05
  1. Ordu fındık
  2. fındık fiyatları

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul18 dk önce
    300 gr iç fındık markette 35.oo TL. Üreticim fındığını sen de işleyip satmanın planı yap artık. Tembellik yok kavurmak, paketlemek zor olmasa gerek.
Bugünkü Akit

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