  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Katar Emiri çağrı yaptı: Süreci hızlandırın
İran’da son 24 saatte Kovid-19’dan 217 kişi hayatını kaybetti
'Anlaşma sağlandı' iddiası! İmza atması bekleniyor
Büyük skandal patlak verdi! Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki
Dünya Büyük skandal patlak verdi! Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki
Dünya

Büyük skandal patlak verdi! Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiklerini Danimarka istihbaratının yardımıyla gözetlediğine ilişkin iddialar nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-31 20:29:00 -
Büyük skandal patlak verdi! Macron ve Merkel'den ABD'ye tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) ülkenin elektronik gözetim ağlarını kullanarak müttefiklerini sessizce gözetlediğine dair çıkan haberler nedeniyle casusluk konusunda ABD'den açıklama beklediklerini açıkladı.

"Kabul edilemez"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Danimarka Radyosu'nun ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) Danimarka Savunma İstihbarat Teşkilatı'nın (Forsvarets Efterretningstjeneste/FE) yardımıyla Avrupalı siyasi liderleri dinlediği haberine de değinen Macron, "Kabul edilemez" tepkisini gösterdi.

Fransa ve Almanya'nın olan biten konusunda tam bir netlik talep ettiğini söyleyen Macron, "Müttefikler arasında böyle bir şey kabul edilemez" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay