Büyük panik! Takım otobüsü yandı
Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Kırşehir Çayağazıspor takımını taşıyan otobüs Sandıklı yolunda yanarak kullanılamaz hale geldi.20 Ekim 2018 Cumartesi 22:27
Kırşehir'den Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine giden, Okan Karakaya idaresindeki 48 AS 405 plakalı, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup takımlarından Kırşehir Çayağzıspor takımının oyuncularını taşıyan otobüs, Bayat ilçe sınırlarındaki Köroğlu mevkisinde yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek, içeride bulunanları tahliye etti.
Futbolcuların durumu iyi
Yangın, Bayat Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otobüste bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kırşehir Çayağzıspor takımının yarın, BAL Liginde Sandıklı'da Sandıklı Belediyespor'la karşılaşacağı öğrenildi.
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