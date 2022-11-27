Büyük müjde az önce duyuruldu! Tüm Türkiye bayram edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanal7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Karadeniz gazı

(Evlerimizi ne zaman ısıtmaya başlayacak?) Projenin üç aşaması var. Üretim sahasının geliştirilmesi, sondajların tamamlanması, iletim hattının karaya kadar yapılması, sonrasında da gazı işleyecek tesisin yapılması. Eş zamanlı olarak hepsini götürüyoruz. Dokuz tane sondajımız tamamlandı, Sakarya gaz sahasında.

2023'ün Mart ayında gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

"Gazda dışa bağımlılığımız yüzde 70'e inecek"

Doğal gazda biz tükettiğimiz gazın yüzde 99’unu ithal ediyoruz. Yani neredeyse tamamında dışa bağımlı olduğumuz bir üründe Karadeniz gazı devreye girdiği zaman ve tam üretime geçtiğimizde toplam tüketimin yüzde 25-30’luk kısmını artık kendi gazımızı kullanıyor olacağız. Doğal gazda dışa bağımlılığımız yüzde 70’e inecek. Ama yeni araştırmalar sonucu keşifler gelirse tabi bu oran daha da azalacak inşallah.

Sakarya'da yeni keşif çalışmaları: İlk veriler pozitif geliyor

Akdeniz’de Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz ilk sondajını tamamladı, şimdi arkadaşlarımız sondajda edinilen bilgileri değerlendiriyorlar, analiz yapıyorlar, henüz daha netleşmedi. Şu anda Taşucu Limanında yeni görev alanı.

Sakarya gaz sahası içerisinde bir komşu alanda yeni keşif amaçlı bir sondajımız daha yapılıyor. Çaycuma -1 adını verdiğimiz kuyuda. İlk veriler pozitif geliyor, arkadaşlar çalışmalarını sürdürüyor. Orada da netice alınca da tabi ki bunu vatandaşımızla paylaşacağız. Karadeniz bizim için gelecek vaat ediyor, daha çok müjde verebileceğimiz bir saha olarak görüyor ve değerlendiriyoruz, biraz sabırlı olursak inşallah o da olacak.

Mevcut Sakarya gaz sahasında rezerv değerlendirme çalışmalarımız da tamamlanmak üzere. Bu çalışmaları uluslararası ekspertiz yapma kabiliyetine, imkanına sahip şirketlere de değerlendiriyoruz. İlk gelen veriler de bizim 540 milyar metreküplük doğal gaz verisini belki yukarı yönlü güncelleme ihtiyacını da doğurabileceği yönünde.

"Su seviyesinde petrol keşfettik"

“(Petrol keşifleri) Çukurova bölgesinde şu anda 3’üncü kuyu da açıldı, yaklaşık 8-10 milyon varillik bir rezerv var. Yaklaşık 350-400 metrelik sığdan petrol üretiyoruz. Ki o bölgede yaşayanlar bilir, yani sulamak için kuyu açsanız artezyen yine o kadar inmeniz lazım. Biz neredeyse su seviyesinden petrol bulduk, bu büyük bir nimet. Kaliteli bir petrol, yaklaşık 800 milyon dolarlık bir değeri var. Orada 10 kuyuya kadar çıkacağız ve toplamda da belki günlük üretimimiz işte bin varile kadar çıkmış olacak.

Esma Çevik sahası 2022 yılında karada yapılan en büyük 10 keşif arasında yer aldı.