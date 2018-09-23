Büyük destek geliyor! Annelere 70, çocuklara 400 TL

Kadının iş hayatında varlığını sürdürebilmesi adına yapılan desteklere bir yenisi daha ekleniyor. Çalışan anneye çocuklarını bakacak bir kimse çalıştırması durumunda bakım desteği verilecek. 400 TL tutarında olacak olan bakım parasının yanında, bir diğer ödenek de dikkat çekiyor.



İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme kursuna katılım sağlayan annelerin ceplerine 70 TL harçlık koyulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan teşviklerden yararlanmak için ise bazı kriterlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Teşviklerden yararlanmak için çocuğa ait nüfus cüzdanıyla, kreş ve gündüz bakımevi faturasının gerekiyor. SGK Sicil Numarasının yer aldığı belgeyle birlikte kursprogramı düzenleyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne veya hizmet merkezlerine müracaat edilecek..