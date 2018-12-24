



ANKARA (AA) - Türkiye'nin en eski atletizm organizasyonları arasında yer alan 83. Büyük Atatürk Koşusu için geri sayım başladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1936 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlenen Büyük Atatürk Koşusu, 27 Aralık Perşembe günü koşulacak.

Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadele için Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde yapılan bu önemli yol koşusuna, bin 500'e yakın atlet kaydoldu.

Her yıl olduğu gibi 27 Aralık günü saat 14.00'te Dikmen Keklikpınarı mevkiinden başlayacak yarış, Ulus'taki Ankara Garı'nın önünde sona erecek.

1936 yılında Galip Darılmaz'ın kazandığı ilk koşuyla başlayan Büyük Atatürk Koşusu'nda bugüne dek en fazla birincilik kazanan isimler, 8'er kez ipi göğüsleyen Şükrü Saban ve Mehmet Yurdadön oldu.

Yarışı geçen sene erkeklerde Jandarmagücü Kulübü adına koşan Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, kadınlarda ise milli atlet Sebahat Akpınar kazanmıştı.

83. Büyük Atatürk Koşusu'nun basın toplantısı, yarın saat 11.30'da Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi'nde yapılacak.



