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'Büyük acı duyuyorum' demişti! Papa'ya olay sözler

AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından büyük acı duyan Papa'ya olay bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 17:16:00 -

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının ardından "Ayasofya'yı düşünüyorum ve büyük acı duyuyorum" dedi.

Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, Ahmet Hakan'ın sunduğu televizyon programında, Papa'nın içinin yanmasından bahsedince AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, çarpıcı ifadeler kullandı.

Birinci, İstanbul'un fethini hatırlatarak "Onların içi 1453'ten beri yanıyor." dedi.

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