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Gündem Bütün dünya şaştı kaldı! Türkiye'nin o hamlesi herkesi şok etti
Gündem

Bütün dünya şaştı kaldı! Türkiye'nin o hamlesi herkesi şok etti

Yeniakit Publisher
2023-04-30 11:26:00 -
Bütün dünya şaştı kaldı! Türkiye'nin o hamlesi herkesi şok etti

Dünya Nükleer Birliği'nin (WNA) Rosatom'a Akkuyu NGS'ye ilişkin gönderdiği mesajında "Bu tarihi anın önemi Türkiye sınırlarını da aşıyor" ifadesi kullanıldı.

Dünya Nükleer Birliği (WNA) Genel Müdürü Sama Bilbao-y-Leon, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yapılan nükleer yakıt teslimi sonrası Türkiye'nin resmen küresel nükleer ailenin bir üyesi haline geldiğini belirtti.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, WNA Genel Müdürü, Akkuyu NGS'de nükleer yakıt teslim töreni nedeniyle Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'a video mesajı gönderdi.

Herkes için yaşanabilir bir dünya yaratan sürdürülebilir bir nükleer gelecek için Türkiye ve Türk Nükleer Sanayisi ile çalışma taahhüdünü yinelemek istediğini dile getiren Bilbao-y-Leon, "Bu adım sayesinde Türkiye, artık resmen küresel nükleer ailenin bir üyesi haline geliyor." ifadesini kullandı.

Bilbao-y-Leon, Akkuyu NGS'nin Türkiye'nin net sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında ve ülkede enerji güvenliğinin güçlendirilmesinde önemli rol oynayacağına işaret ederek, şunları kaydetti:
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"Tamamlandığında, Akkuyu'nun dört ünitesi yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat karbonsuz elektrik üretecek, bu da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanması anlamına geliyor. Ancak bu tarihi anın önemi Türkiye sınırlarını da aşıyor. Küresel nükleer topluluk, yeni nükleer güç santrallerini istenen hız ve ölçekte teslim etmeyi taahhüt ederken, bu santraller, bu ortak taahhüdün güçlü bir sembolü niteliğindeki dev santraller olma özelliği taşıyor. Şüphesiz Akkuyu'nun 1. ünitesinin yaklaşık 5 yılda tamamlanması, uluslararası iş birliğinin ve endüstri olarak nükleer reaktörleri verimli şekilde inşa edebileceğimizin adeta bir göstergesi niteliğinde."

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