Bütün bunların sebebi 'tuvalet terliğine" oy vermeye ikna eden CHP'nin medyadaki kılavuzları

Hikmet Genç, YSK üyelerine hakaretler savuran Ekrem İmamoğlu'na verilen ve henüz kesinleşmemiş olan yargı kararı üzerinden fırtınalar kopartılmasına ateş püskürdü. Akşam gazetesindeki yazısında, Saraçhane'de yaşananları "orta oyunu"na benzeten Genç, şunları kaydetti:

"Halkın iradesi gasp edilemez'.., 'batsın bu dünya' cuşuhuruşuyla Saraçhane'de 'mağduruz orta oyununu' sergilediler...

Durup düşünmek yok, gerek de yok!

Karar kesinleşmiş mi? Kesin karar seçimlere yetişir mi?!.. İmamoğlu hapse girer mi? İstinaf, Yargıtay süreleri, hükmün geriye bırakılması vesaire... Hiç düşünmeden paldır küldür daldılar...

Film çekmeye, tiyatroya, kurguya o kadar alışmışlar ki, doğaçlama oynamaya başladılar.

"İktidarın morali bozuldu. CHP mağdur oldu, böylece oyu artacak" diyen 'ahmakları' keyifle izliyoruz.

N'oldu, ne yaptınız şöyle geriye bakın bakalım...

"Sana geliyorum 'Rabbi Yessir' yüzlü Fatih Sultan Mehmet'im" edasıyla Ankara'dan yola çıktı Akşener. İmamoğlu'nun adaylığını alenen ve bir kez daha desteklemek için bir fırsat yakalamış, kaçırır mı hiç?.. Hem de By Kemal hazır Almanya'dayken!..

'Meydanı boş bırakırsa adaylık elden gider' korkusuyla By Kemal de Almanya'dan döndü. (Her yurtdışı gezisinden hüsranla dönen By Kemal muhtemel Almanya fiyaskosundan da kurtulmuş oldu böylece!..)

İkisi de Saraçhane'ye koştu...

Biri dedi; "16 milyona hizmete devam edecek" (Adaylığı aklından bile geçirme Eko Başkan. Aday benim!)

Diğeri dedi; "85 milyona hizmet edecek" (Avucunu yalarsın. Ben aday olarak seni değil, bunu görmek

istiyorum.)

Saraçhane tiyatrosu biter bitmez Kemalciler ile Ekremciler birbirlerine girdiler!..

Mansurcular mağdur oldu.

Kaftancıoğlu ve ekibi rahatsız oldu.

İstanbul'u batıran, siyaseten dibe vuran İmamoğlu için ümit doğdu.

Başkan Yardımcısı Ali Öztunç gibi bazı CHP'li kurmaylar dediler ki; 'adayımız Kılıçdaroğlu'.

"Çok mağdurum, çok üzülüyorum" dedi büyük bir sevinçle

İmamoğlu.

'Çak hareketiyle' üzüntüsünü paylaşan Akşener onu kucakladı.

Adaylık kavgası daha da alevlendi.

Velhasıl muhalefet çok 'üzgün' ve 'mutluydu!'...

Bu süreç bu kadar kötü yönetilemezdi.

Bütün bunların sebebi 'tuvalet terliğine" oy vermeye ikna eden CHP'nin medyadaki kılavuzları. İşte bu konfor yüzünden muhalefet bu hale geldi!

Azıcık bir siyasi akıl kalmıştı, o da gitti..."