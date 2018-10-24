Bütçe mesaisi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bütçesi olan 2019 yılı bütçe teklifinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısını komisyona sundu.

Bütçe açığı 72,1 milyar lira

Yıl sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 821,8 milyar lira, merkezi yönetim bütçe gelirlerinin ise 749,6 milyar lira olduğunu belirten Albayrak, “Bütçe açığının 72,1 milyar lira, faiz dışı dengenin de 4,3 milyar lira olarak gerçekleşeceğini ve açığın milli gelire oranının yüzde 1,9 olmasını öngörüyoruz” dedi.

“Vergi gelirlerinde artış bekliyoruz”

Konuşmasında ‘Vergi oranlarında değil, vergi gelirlerinde artış beklediklerini’ ifade eden Albayrak, “2019 yılında bütçe giderlerinin 961 milyar lira, bütçe gelirlerinin 880,4 milyar lira, vergi gelirlerinin 756,5 milyar lira, faiz dışı giderlerin 843,7 milyar lira, bütçe açığının 80,6 milyar lira olması öngörülmüştür” açıklamasında bulundu. Eğitime ayrılan kaynağın 2019’da 161 milyar liraya çıkarıldığını belirten Bakan Albayrak, reel sektörün için 32 milyar 800 milyon lira destek ayrıldığını açıkladı. Konuşmasında özel sektörün yatırımlarına verilecek desteğe de değinen Bakan Albayrak, “2019’da özel sektörün yenilikçi ve üretken yatırımlarını destekleyeceğiz. 2019’da bütçeden yatırımlar için 65 milyar 100 milyon lira kaynak ayırıyoruz” diye konuştu. Albayrak, kamu nakit kaynaklarının tek hesapta izleneceğini söyledi.