Bütçe kasımda 13,4 milyar lira fazla verdi

Buna göre, kasımda Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,8 artarak 109 milyar 746 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 27,5 artışla 96 milyar 316 milyon lira oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Kasım 2019’da 83 milyar 289 milyon lira iken geçen ay yüzde 31,8 artarak 109 milyar 746 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin kasım ayı gerçekleşme oranı 2019’da yüzde 9,5 olarak kayıtlarda yer alırken, geçen ay yüzde 11,5 oldu. Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019’un aynı ayına göre yüzde 35,3 artarak 99 milyar 248 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 12,6 olarak hesaplandı. Ocak-kasım döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,1 yükselerek 931 milyar 934 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 18,8 artarak 1 trilyon 63 milyar 987 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi kasımda 13 milyar 430 milyon lira fazla, ocak-kasım döneminde 132 milyar 53 milyon lira açık verdi.