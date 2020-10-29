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Biyografi Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi hayatı biyografisi
Biyografi

Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi hayatı biyografisi

Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi, ATV’de yayınlanacak olan Akıncı dizisinde başrol oynayacak isimler arasıda yer almasından sonra Büşra Develi’nin kim olduğu merak edilmeye başlandı. Şükrü Özyıldız ile Akıncı dizisinde izleyici ile buluşacak Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında? İşte Büşra Develi’nin hayatı, biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:10:00 - 2020-10-29 17:11:27
Büşra Develi kimdir nerelidir? Büşra Develi hayatı biyografisi

Büşra Develi kimdir? Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit’te dünyaya geldi. İlköğrenimini İzmit’te tamamlayan Büşra Develi, ailesinin Antalya’ya taşınmasıyla birlikte ortaokulu ve liseyi Antalya’da okudu. Oyunculuğa pek meraklı olan Büşra Develi, İstanbul’da taşındı. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde okuyan Develi, Enbe Orkestrası & İlyas Yalçıntaş'ın İncir şarkısına çekilen klipte oynadı. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde, Akıncı dizisinde birlikte oynayacak olan Şükrü Özyıldız ile rol aldı. Büşra Develi, Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Selin karakterini oynadı.

Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?
Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?

Biyografi

Şükrü Özyıldız kimdir? Akıncı dizisi Fatih karekteri Şükrü Özyıldız kaç yaşında?

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