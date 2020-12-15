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Aktüel Burundi'de 600 bin çocuk kızamığa karşı aşılanacak
Aktüel

Burundi'de 600 bin çocuk kızamığa karşı aşılanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-15 22:26:28 -
Burundi'de 600 bin çocuk kızamığa karşı aşılanacak

ANKARA (AA) - Burundi'de hükümet 600 bin çocuğa ücretsiz olarak kızamık aşısı yapılmasını hedefliyor.

Sağlık Bakanı Thaddee Ndikumana, yaptığı açıklamada, 16-19 Aralık'ta 6-59 ay yaş grubundaki yaklaşık 600 bin çocuğun kızamık aşılamasının ücretsiz gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aşılama çalışmasına Cunkuza eyaletinden başlanacağını belirten Ndikumana, 14 farklı bölgede aşılama yapılacağını ifade etti.

Çalışma kapsamında A vitamini dağıtımı da yapılacağı bilgisini veren Ndikumana, ölümcül kızamık hastalığının hızla yayıldığına dikkati çekti.

Ndikumana, aileleri, ücretsiz aşılama işlemlerine destek vermeye çağırdı.

- Kasım 2019'dan bu yana vaka sayısı arttı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Burundi'de Kasım 2019'dan bu yana kızamık vakalarının arttığını, salgının ülkede yüksek risk oluşturduğunu açıklamıştı.

Burundi'nin sağlık alanında altyapı sorunu ve personel sıkıntısı çektiğini belirten DSÖ, salgının ülkenin doğusundaki Tanzanya sınırında bulunan kötü durumdaki mülteci kamplarından yayıldığını kaydetmişti.

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