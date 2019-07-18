Bursluluk sınavı sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS bursluluk sınavları

MEB İOKBS 2019 Bursluluk sınavına giren öğrenciler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da gerçekleştirilen İlk ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavının sonuçları için son günlere girildi. Burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri konu ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Peki MEB İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile birlikte sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Buna göre, 2 Haziran'da gerçekleştirilen bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Burslar ne zaman verilecek?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacak.