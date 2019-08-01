Bursaspor’un yeni sağlık sponsoru Medicana

Bursaspor, futbol, basketbol ve akademi takımları dahil olmak üzere tüm branşlarının sağlık sponsorluğunu üstlenecek Medicana Bursa Hastanesi ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine 2. Başkan Konuralp Yeşil, İdari Asbaşkan Yavuz Aman, Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Doktor Remzi Karşı ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Didem Keskin katıldı.

İmza töreninde konuşan Bursaspor 2. Başkanı Konuralp Yeşil, “Hiçbir mazeret göstermeden yanımızda olan Medicana Bursa Hastanesi ile sağlık sponsorluk anlaşması için buradayız. Hayırlara vesile olmasını arzu ediyoruz. Medicana Bursa yetkilileri bizlere başka kent takımlarıyla birlikte olup kupa kaldırdıklarını söyledi. Hiçbir gerekçe, şu olsun, bu olsun demeden yanımızda oldukları için onlara teşekkür ediyorum. Tüm branşlarımızın, akademi takımlarımızın iki yıl süre ile sağlık sponsorluğu desteği verecekler. Ayrıca ambulans hizmetlerimizi de yapacaklar” dedi.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Öğretim Görevlisi Doktor Remzi Karşı da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bursaspor’da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursaspor’un zor günü olmaz, zor gününde dostu olur. Süper Lig’e olan yolculukta onun yanında olmak bize gurur ve onur verecektir. Bursaspor kupa kaldırılırken Medicana Bursa olarak yanında olmak istedik. Hem futbol, basketbol ve akademik takımların periyot kontrollerine, sağlık hizmetlerine kadar yanında olacağız. Biz Medicana Bursa olarak Bursasporluyuz.”