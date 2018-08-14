Bursaspor'dan flaş transfer!

Bu sezon transferde Aytaç Kara, Stephane Badji, Allano Lima, Jani Atanasov'u bonservisle, Tunay Torun'u ise kiralık olarak kadrosuna katan Bursaspor, bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

beIN SPORTS'un haberine göre yeşil-beyazlılar, bonservisi Newcastle United'da olan, geçen sezon devre arasında ise Sivasspor'a kiralanan Fransız hücum oyuncusu Henry Saivet ile prensip anlaşmasına vardı.

Kariyerine Bordeaux altyapısında başlayan Fransız futbolcu, Ocak 2016'da 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Newcastle United'a transfer olmuştu. Ağustos 20162da Fransa ekiplerinden St. Etienne'e kiralanan Fransız futbolcu, geçen sezon devre arasında Sivasspor'a kiralanmış ve 12 maçta 2 asist yapmıştı.