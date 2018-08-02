Bursaspor'dan Eto'o' bombası!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor forvet bölgesi için Papiss Cisse ve Seydou Doumbia ile görüşmelerine devam ediyor. Yeşil-Beyazlılar, bu isimlerden alınabilecek olumsuz yanıta karşı B planını da hazırladı.

Timsah, Cisse ve Doumbia transferleri gerçekleşmez rotasını Konyaspor’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Samuel Eto’o’ya çevirecek.

Öte yandan Bursaspor, geçen sezonu Sivas’ta geçiren orta saha oyuncusu Henri Saivet’le de anlaşma sağladı.

(Fanatik)