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Bursaspor'da Marko Jankovic sesleri!

Tranasfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor sürpriz bir isme yöneldi. Yeşil beyazlı ekip Partizan'ın genç yıldızı Marko Jankovic'i transfer etmek için girişimlere başladı.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 03:34
Bursaspor'da Marko Jankovic sesleri!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR- Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Bursaspor'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Bursaspor kurmayları Sırbistan Ligi ekiplerinden Partizan'da forma giyen 23 yaşındaki Karadağlı Marko Jankovic'e kanca attı. Her iki kanatta da görev yapan ve 10 numara mevkisinde de oynanayan genç oyuncu için Partizan'ın kapsını çaldığı belirtildi.

Partizan kulübünün bonservis bedeli olarak 1.5 milyon Euro istediği öğrenildi.

Jankovic'in Partizan kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 03:34
  1. Bursaspor
  2. Partizan
  3. Marko Jankovic
  4. Karadağ

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