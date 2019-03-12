Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları12 Mart 2019 Salı 13:26
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, koordinasyon, pas kontrol ve gol çalışması yapıldı.
Tedavileri süren Barış Yardımcı, Tunay Torun ve Diafra Sakho salonda çalıştı. Allano Lima ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Öte yandan Bursasporlu futbolcular, idman öncesi Nijeryalı oyuncu Abdullahi Shehu'nun 26. yaş gününü pasta keserek kutladı.
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