0553 313 94 23

Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

15 Ocak 2019 Salı 16:09
Bursaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları


BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 21 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Bursaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla devam etti. Yeşil-beyazlı takım, idmanın son bölümünü basına kapalı yaptı.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Shehu Abdullahi ve Aytaç Kara sağlık ekipleri kontrolünde takımdan ayrı düz koşu yaparken, Diafra Sakho ise salonda çalıştı.

Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 16:09
  1. antrenman
  2. Bursaspor
  3. Futbol
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da protestocu işçiye işkence iddiası
    1. İran'da protestocu işçiye işkence..
    2. Hem kilim dokuyorlar hem de kazanç..
    3. Bursaspor'da Fenerbahçe maçı..
    4. Mansur Yavaş ilk icraatını açıkladı
    5. CHP'de İzmir krizi! Kocaoğlu apar..
    6. Çatıdan düşen kar kütlesi öldürdü!..
    7. Japonya'dan Google'a şok ceza!
    8. Soma'daki maden kazası
    9. 'Çocuklarımız Allah sevgisiyle yetişsin
    10. Komşunun yeni bakanı konuştu! İlk..
    11. AK Parti Muğla ilçeleri belediye..
    12. Tinerciyi tiner döküp yakan zanlıya 17..
    13. ABD yaptırım uyguladı! Rusya destek..
    14. Ovacık'ta kar kalınlığı 3 metreye ulaştı
    15. Yunanistan'da yeni Savunma Bakanı..
    16. İBB’den çocuklara karne hediyesi
    17. Kütahya'da ulaşıma kar engeli
    18. Harekat öncesi Türkiye'den flaş hamle!
    19. PKK bölgeyi kuşattı... Bir çocuk..
    20. Avcılar'da korkutan yangın
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi
    Ortalığı karıştıracak savaş iddiası! Pentagon gizleyemedi