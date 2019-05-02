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Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Sakatlığı süren Barış Yardımcı ve Tunay Torun ise takımdan ayrı çalıştı

02 Mayıs 2019 Perşembe 18:35
Bursaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 4 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yaklaşık 1 saat 30 dakika süren antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, 5'e 2 pas pres ve taktik çalışmanın ardından sonra erdi.

Sakatlığı süren Barış Yardımcı ve Tunay Torun ise takımdan ayrı çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 18.00'de Yenişehir Havalimanı'ndan Erzurum'a gidecek.

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Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 18:35
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