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Bursaspor, Trabzon'da galibiyet planlıyor

Süper Lig'in 11'inci haftasında Bursaspor, Trabzonspor'a misafir oluyor.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:28
Bursaspor, Trabzon'da galibiyet planlıyor

Bursaspor ile Trabzonspor, Süper Lig tarihinde daha önce 84 kez karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, rakibi karşısında oldukça zorlanırken bu mücadelelerin yalnızca 12'sini kazanabildi. 29 maç berabere sonuçlanırken Bursaspor 43 mücadeleden de mağlubiyetle ayrıldı. Bursaspor, Trabzonspor deplasmanında da 42 maçta yalnızca 2 kez kazanabildi. 27 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, 13 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Bursaspor'un deplasmandaki galibiyetleri ise son 6 maçta geldi.

SON 3 HAFTADA ÇIKIŞA GEÇTİ

Sezona dilediği gibi başlayamayan ve ligdeki ilk galibiyetini 8'inci haftada alan Bursaspor, son 3 haftadaki çıkışıyla dikkat çekiyor. Sahasında üst üste iki galibiyet alarak moral bulan Bursaspor, Galatasaray deplasmanından da bir  puanla dönmüştü. Trabzonspor ile oynadığı son maçlarda da rakibinin hegemonyasını kıran yeşil beyazlılar, son 3 maçından önce ise çıktığı 15 karşılaşmada iki galibiyet alabilmişti.

HENÜZ DIŞ SAHADA KAZANAMADI

Bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda zorlanan Bursaspor, henüz dış sahada kazanamadı. 5 maçlık deplasman grafiğinde yeşil beyazlıların 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldığı görülüyor. Buna karşın Trabzonspor ise evinde güçlü bir profil çiziyor. Bordo mavili ekip, evinde oynadığı son 6 maçta yalnızca 1 kez mağlup oldu. Karadeniz temsilcisi, bunların 4'ünü kazanırken birinde ise berabere kaldı. Geçen sezon Trabzon'da oynanan maçı da ev sahibi 1-0 kazanmıştı.

BİRİ SAVUNMA, DİĞERİ HÜCUM TAKIMI

Yarınki karşılaşma aynı zamanda ligin en fazla gol atan ve en az kalesinde gol gören ekiplerinden biri olan iki takımı da karşı karşıya getirecek. Bursaspor 10 haftada kalesinde yalnızca 8 gol görürken, Medipol Başakşehir'in ardından bu alanda kalesini en iyi koruyan ikinci takım konumunda. Aynı şekilde Timsah, kalesinde en az isabetli şut gören ikinci ekip. Trabzonspor ise yüzde 18.2 ile pozisyonlarını gole çevirme oranı en yüksek olan takım. 18 gol kaydeden bordo mavililer, güçlü hücum hattıyla ön plana çıkıyor.

BURSASPOR'DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Bu zorlu mücadele öncesinde Bursaspor'da eksikler dikkat çekiyor. Bir süredir sakatlığı süren Abdullahi Shehu'dan yeşil beyazlılar bu maçta faydalanamayacak. Henri Saivet'nin de sakatlığı bulunurken, durumu belirsizliğini koruyor. Saivet'nin Trabzon'a gidecek kafilede yer alması bekleniyor. Bir diğer durumu belirsiz oyuncu ise Diafra Sakho. Hafta içerisinde denenen Sakho'nun durumu maç saatinde netleşecek. Sakho'nun da kafilede yer alması bekleniyor. 
Öte yandan 2 hafta sahalardan uzak kalacak olan Bogdan Stancu ve sakatlığı bulunan Jires Kembo da bu maçta forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:28
  1. Trabzon
  2. Bursa
  3. SÜPER LİG
  4. BURSASPOR
  5. TRABZONSPOR
  6. FUTBOL

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