Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Hakem bizim öne gitmemizi engelledi

Karşılaşmayı en iyi oynadıkları maçlardan biri olarak tanımlayan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çok mücadele ettik. Rakibimize pozisyon vermedik, anlık hatalar zincirinden golü yedik. Son dakikada oyun bize tekrar döndü ama futbol bu, şans faktörü var. Bize geldi ancak maçı döndüremedik. Oyuncularım çok mücadele ediyor, çok koşuyor, çok istiyor. Küçük eksiklerimiz var anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Bu maç da berabere bitti. Ben bu kadronun yaptığı işlerden memnunum, performanslarından memnunum ama puan tablosundaki yerimizden memnun değilim. 4-5 maçı kazanabilirdik, ligin ilk 5 sırasında olabilirdik. Transferlerle ilgili çalışma yapacağız. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp lige devam edeceğiz” diye konuştu.

''Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi''

VAR sistemi ile ilgili yorum yapmayacağını belirten Aybaba, "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Ben bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım" dedi.