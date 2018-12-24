0553 313 94 23

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Hakem bizim öne gitmemizi engelledi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 sona eren Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından karşılaşmanın hakemini eleştirdi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 02:39
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Hakem bizim öne gitmemizi engelledi

Karşılaşmayı en iyi oynadıkları maçlardan biri olarak tanımlayan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Çok mücadele ettik. Rakibimize pozisyon vermedik, anlık hatalar zincirinden golü yedik. Son dakikada oyun bize tekrar döndü ama futbol bu, şans faktörü var. Bize geldi ancak maçı döndüremedik. Oyuncularım çok mücadele ediyor, çok koşuyor, çok istiyor. Küçük eksiklerimiz var anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Bu maç da berabere bitti. Ben bu kadronun yaptığı işlerden memnunum, performanslarından memnunum ama puan tablosundaki yerimizden memnun değilim. 4-5 maçı kazanabilirdik, ligin ilk 5 sırasında olabilirdik. Transferlerle ilgili çalışma yapacağız. İkinci yarıya daha iyi hazırlanıp lige devam edeceğiz” diye konuştu.

''Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi''

VAR sistemi ile ilgili yorum yapmayacağını belirten Aybaba, "Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Ben bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 02:39
  1. Bursaspor
  2. Samet Aybaba
  3. Evkur Yeni Malatyaspor
  4. Süper Lig
  5. Hakem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li Senatörden Trump'ın Suriye'den çekilme kararına destek
    1. ABD'li Senatörden Trump'ın Suriye'den..
    2. Pentagon YPG/PKK'ya verilen silahlar..
    3. Hartum'da futbol taraftarları hayat..
    4. Abdurrahim Albayrak: Galatasaray,..
    5. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan..
    6. Serkan Reçber: Sivasspor, Galatasaray..
    7. Netanyahu'nun "İran'ın Suriye'deki..
    8. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    9. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal..
    10. Erman Toroğlu: 3 maç kötü gitsin Fatih..
    11. Robinho Sivasspor'dan ayrılacak mı?..
    12. Cenk Tosun'lu Everton, Tottenham..
    13. Kilis'te yoğun sis
    14. Samsun'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    15. Mahalle ayağa kalktı! Pavyon çıkışı..
    16. Netanyahu 'eceli gelen it' gibi..
    17. Meteoroloji uyardı: Donacağız!
    18. Suriye sınırına askeri sevkiyat
    19. Trump, yeni savunma bakanını açıkladı!
    20. Elektrikli battaniyedeki akıma kapılan..
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Milli İnsansız Savaş Uçağı ile ilgili kritik açıklama!
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Türkiye'de ilk kez üretildi! 22 ülke sırada bekliyor
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Erdoğan sert konuştu! "Netanyahu, sen yanlış kapıya vurdun"
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Ünlü yaptığı Murat Özdemir'den Acun Ilıcalı'ya tehdit: Aklın varsa içeride öldür beni
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'
    Erdoğan İstanbul'dan seslendi! 'Önümüzdeki günlerde, büyük bir yükseliş olacak'

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    Anlaşma sağlandı! İşte Burak Yılmaz'ın yeni adresi
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”
    “Hem Bolton, hem de Erdoğan şok oldu! Hazırlıksız yakalayan Erdoğan daha da bindirdi”