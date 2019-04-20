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Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Her şeyin değişeceği haftalara girdik

Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 1-1 sona eren Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

20 Nisan 2019 Cumartesi 02:48
Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal: Her şeyin değişeceği haftalara girdik

Maç boyunca hakimiyetin kendilerinde olduğunu belirten Bakkal, "Normalde pozisyon bile üretmekte zorlanan bir takımın, bu maçta en az 4-5 pozisyonu var. Hücum gücü en güçlü takımlara karşı hem durduruyor hem de atağa gidiyoruz. Oyuncularıma, buradan yürekli oyunla çıkacaklarını hep söyledim. Oyuncularım kendilerine yakışanı yaptı. 1 puanın ardından böyle konuşuyorum çünkü 1-0 geriye düşen takımın direnci, bana önümüzdeki haftalar için umut verdi." şeklinde konuştu.

Yeşil-beyazlı taraftarlara teşekkür eden Bakkal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lig bundan sonra daha çetin. Önemli olan buradan yenilmeden dönmekti. Oynadığımız oyunun hakkı galibiyetti ancak 1 puan alabildik. Kart sınırında olan oyuncularımızın cezalı duruma düşmemesi beni çok sevindirdi. Önemli olan rakip ceza sahasına gidebilmek. Bursaspor atmaya başladığı zaman, zaten bir daha önüne geçilmez bir takım olur. Sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Bundan sonra içeride en az 2 galibiyet alıp, dışardan da puanlar kazanmamız gerekiyor. Her şeyin değişeceği haftalara girdik. Her puanın çok önemi var."

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 02:48
  1. Bursaspor
  2. Mesut Bakkal
  3. Kasımpaşa
  4. Teknik direktör
  5. Süper Lig

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