0553 313 94 23

Bursaspor taraftarı transfer istiyor

- Bursaspor Teksas Taraftar Grubu Lideri Selim Kurtulan:- "Taraftar transfer istiyor. İnşallah yönetim taraftarın bu sesine kulak verir ve bu hafta transferi bitirir"

15 Ocak 2019 Salı 17:02
Bursaspor taraftarı transfer istiyor


BURSA (AA) - Bursaspor'un Teksas Taraftar Grubu'nun lideri Selim Kurtulan, "Taraftar transfer istiyor. İnşallah yönetim taraftarın bu sesine kulak verir ve bu hafta transferi bitirir." dedi.

Kurtulan, yeşil-beyazlı taraftar gruplarının üyeleriyle Reşat Oyal Kültür Park içindeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor'un transfere ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kulübün maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Kurtulan, Bursalıların takımlarına maddi ve manevi sahip çıkması gerektiğini de vurguladı.

Kurtulan, Bursaspor'un hak ettiği yerde olmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftar transfer istiyor. İnşallah yönetim taraftarın bu sesine kulak verir ve bu hafta transferi bitirir. Maddi ve manevi desteğe ihtiyaç var. Bu şehir şu an ölü gibi. Biz bu şehrin ayağa kalkmasını istiyoruz. 'Futbol şehri' diyoruz ama stadı bile dolduramıyoruz. Belediye başkanlarımıza, başkan adaylarına, sanayicilere, herkese Bursaspor'a destek verilmesi için çağrıda bulunuyoruz."


- "Fenerbahçe maçında koreografi yapacağız"


Tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz de Süper Lig'de 21 Ocak'ta yapacakları Fenerbahçe maçının önemli olduğunu söyledi.

Güzelsöz, Bursaspor'un ligin ikinci yarısına iyi başlaması gerektiğini dile getirerek, "Son iki yıldır yaşadığımız sıkıntılar bu sezon da öne çıktı. 2 sezondur iyi başlayıp, devre arasından sonra düşüş yaşıyorduk. Transfer olmazsa bu sezon da aynısını yaşayacak gibiyiz. Fenerbahçe maçında koreografi yapacağız. Bursaspor taraftarlarını stada, takımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:02
  1. Basın açıklaması
  2. Bursa
  3. taraftar
  4. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fiyatı 5 liraya düştü! Vatandaş almak için sıraya girdi
    1. Fiyatı 5 liraya düştü! Vatandaş almak..
    2. GÜNCELLEME - Jandarma personeline FETÖ..
    3. GÜNCELLEME - FETÖ'nün mahrem..
    4. Ford ve Volkswagen küresel..
    5. Kara Harp Okulu davasında ara karar
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. 'Sakin kent' Ula'da ayılar arı..
    8. New York borsası karışık seyirle açıldı
    9. Otomotiv devleri duyurdu: O araçlarda...
    10. Mersin'de kargo gemisi karaya oturdu
    11. Yurtta kış
    12. Hayvansever fırıncı, aracını kuşlar..
    13. Bolu Atatürk Stadı'nın zemini karla..
    14. 'Barış' diyen akademisyen 'Tacizci'..
    15. Mersin'de korku dolu anlar! Gemi..
    16. "Terörle mücadele için kimsenin..
    17. Fildişi Sahili eski Devlet Başkanı..
    18. Erzurum Ticaret Borsası
    19. Hindistan'da Kumbh Mela Festivali..
    20. Van’da yarın okullar tatil mi? Van 16..
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Terör devleti şokta! Eski general her şeyi itiraf etti: Batıyoruz
    Sahte peygambere meal şoku!
    Sahte peygambere meal şoku!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Çin'den savaş çıkaracak 'idam' kararı!
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?
    Din karşıtı din öğretmeni niçin korunuyor?

    Günün Karikatürü

    15 Ocak 2019
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Olay iddia! 'Sözcü Gazetesi'ne kayyım atanacak'
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü