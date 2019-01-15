Bursaspor taraftarı transfer istiyor





BURSA (AA) - Bursaspor'un Teksas Taraftar Grubu'nun lideri Selim Kurtulan, "Taraftar transfer istiyor. İnşallah yönetim taraftarın bu sesine kulak verir ve bu hafta transferi bitirir." dedi.

Kurtulan, yeşil-beyazlı taraftar gruplarının üyeleriyle Reşat Oyal Kültür Park içindeki bir kafede düzenlediği basın toplantısında, Bursaspor'un transfere ihtiyacının olduğunu söyledi.

Kulübün maddi sıkıntılar yaşadığını belirten Kurtulan, Bursalıların takımlarına maddi ve manevi sahip çıkması gerektiğini de vurguladı.

Kurtulan, Bursaspor'un hak ettiği yerde olmasını arzu ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftar transfer istiyor. İnşallah yönetim taraftarın bu sesine kulak verir ve bu hafta transferi bitirir. Maddi ve manevi desteğe ihtiyaç var. Bu şehir şu an ölü gibi. Biz bu şehrin ayağa kalkmasını istiyoruz. 'Futbol şehri' diyoruz ama stadı bile dolduramıyoruz. Belediye başkanlarımıza, başkan adaylarına, sanayicilere, herkese Bursaspor'a destek verilmesi için çağrıda bulunuyoruz."





- "Fenerbahçe maçında koreografi yapacağız"





Tribün liderlerinden Mehmet Güzelsöz de Süper Lig'de 21 Ocak'ta yapacakları Fenerbahçe maçının önemli olduğunu söyledi.

Güzelsöz, Bursaspor'un ligin ikinci yarısına iyi başlaması gerektiğini dile getirerek, "Son iki yıldır yaşadığımız sıkıntılar bu sezon da öne çıktı. 2 sezondur iyi başlayıp, devre arasından sonra düşüş yaşıyorduk. Transfer olmazsa bu sezon da aynısını yaşayacak gibiyiz. Fenerbahçe maçında koreografi yapacağız. Bursaspor taraftarlarını stada, takımlarına sahip çıkmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.



