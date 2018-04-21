Bursaspor sonunda rahat nefes aldı!

Spor Toto Süper Ligin 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Bursaspor'a galibiyeti getiren goller Battalla, Moussa Sow, Barış ve Stancu'dan geldi. Karabükspor'un tek golünü ise Murat Akın kaydetti.



BURSASPOR KÜMEDEN ÇIKTI



Bu sonuçla Bursaspor puanını 36'ya yükseltirken, Karabükspor 12 puanla son sırada yer aldı.