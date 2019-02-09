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Bursaspor maçında Kagawa'ya beklenmedik sürpriz

Siyah Beyazlı taraftarlar, bugün Vodafone Park'ta ilk maçına çıkacak olan Kagawa için özel hazırlık yaptı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
Bursaspor maçında Kagawa'ya beklenmedik sürpriz

Antalyaspor maçında sonradan oyuna girip 3 dakika içinde 2 gol atan Shinji Kagawa, bu akşam taraftarlarla buluşuyor. Siyah-beyazlı tribünler, teknik direktör Şenol Güneş'in Bursaspor karşılaşmasında sol kanatta görev vermeyi planladığı Japon yıldız için özel hazırlık yaptı.

Kagawa etkisiyle maç biletleri tamamen tükenirken taraftarlar, başlama düdüğü öncesi tribüne çağıracağı yıldız futbolcuya hep birlikte Japon selamı verecek. Ayrıca tezahüratlarla ve özel 'Shinji' bestesiyle tecrübeli 10 numaraya 'Hoş geldin' denilecek. Daha şimdiden siyah-beyazlı futbolseverlerin sevgilisi olan Kagawa, İstanbul'a ilk geldiğinde, taraftarın önünde çıkacağı karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini söylemişti.

JAPON BAŞKONSOLOS BEŞIKTAŞLI OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki'yi ağırladı. Nishimaki'ye adının yazılı olduğu forma hediye eden Orman, "Kagawa'nın takımımıza gelmesi büyük bir heyecan yarattı. Bu sayede bir taraftar daha kazandık. Hisao Nishimaki'yi Beşiktaşlı yaptık" dedi.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
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