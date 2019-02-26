Bursaspor "kabus"tan uyanamıyor





BURSA (AA) - SERGEN SEZGİN - Spor Toto Süper Lig'de 9 maçtır galip gelemeyen Bursaspor, topladığı 24 puanla 2006-2007 sezonundan bu yana en kötü sezonunu geçiriyor.

Geçen hafta Medipol Başakşehir'e konuk olan yeşil-beyazlı ekip, bu maçtan 3-0 mağlup ayrılarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

En son galibiyetini 2 Aralık'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1'lik skorla alan Bursa temsilcisi, bu maçtan sonra 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan "boynu bükük" ayrıldı.

Ligde en az galibiyet alan (4) 3 takımdan biri olan Bursaspor, 23 maçta topladığı 24 puanla 16. sırada yer alıyor.





- Süper Lig'e yükseldiğinden bu yana en kötü dönem





Bursaspor, Süper Lig'e yükseldiği 2006-2007 sezonundan bu yana ilk kez 23. hafta itibarıyla 24 puan barajını geçemedi.

Yeşil-beyazlılar, ligden düştüğü 2003-2004 sezonunun 23. haftasında sadece 17 puan toplayabilmiş, tarihinin en kötü sezonunu geçirerek, kümeye düşmüştü.





- Beraberliğe "abone" oldu





Aldığı 12 beraberlikle ligin en çok berabere kalan takımı olan Bursaspor, bu yönüyle de ilginç sezonlarından birini yaşıyor. Yeşil-beyazlılar, yaklaşık her 2 maçtan 1'ini beraberlikle tamamladı.

Oynanan haftalar göz önüne alındığında, en son 1972-1973 sezonununda 13 beraberlik yaşayan yeşil-beyazlılar, lig sonunda 16 beraberlikle kulüp tarihinin en çok berabere kaldığı sezonunu geçirmişti.





- Ligin en az gol atan takımı





Bursaspor, attığı 19 golle ligin en az gol atan takımı olurken, kalesinde gördüğü 26 golle de en az gol yiyen 4 takımdan biri oldu.

Çıktığı son 9 maçta rakip fileleri sadece 3 kez havalandıran Bursa temsilcisi, son 4 haftadır da gol sevinci yaşayamadı.



