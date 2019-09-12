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Bursaspor Erikli ile Yeniden Zirveye

Türkiye’nin en sevilen su markası ve pazar lideri Erikli, Bursaspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

12 Eylül 2019 Perşembe 09:57
Bursaspor Erikli ile Yeniden Zirveye

Türkiye’nin en sevilen su markası ve pazar lideri Erikli, Bursaspor ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Erikli 2019-2020 futbol sezonunda Bursaspor’un resmi şort ve su sponsoru oldu.


Farklı branşlarda spora verdiği desteği sürdüren Erikli,Bursaspor ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi. Erikli, 2019-2020 futbol sezonunda Bursaspor’un resmi şort ve su sponsoru oldu. İmzalanan sponsorluk anlaşması kapsamında Erikli, Bursaspor taraftarlarına yönelik pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde bulunma hakkına da sahip olacak. Düzenlenen imza törenine, Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, İdari Asbaşkan ve Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Aman, Bursastore’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Eraslan ile Erikli Tedarik Zinciri Direktörü Raif Koral, Erikli Marka Müdürü Emre Tezel ve Erikli Kurumsal İletişim Müdürü Funda Küçükosmanoğlu katıldı.



"Erikli ve Bursaspor, Bursa’nın ortak değerleri"


Yapılan anlaşmayla ilgili olarak Erikli Marka Müdürü Emre Tezel, “Erikli ve Bursaspor, Bursa’nın ortak değerleri arasında yer alıyor. Bursa bizim evimiz, marka olarak doğup büyüdüğümüz şehre yatırım yapmaya, ekonomik, kültürel, sosyal anlamda katkıda bulunmaya büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, uzun yıllardır aralıksız olarak destek verdiğimiz Bursaspor camiasının yeniden yanındaolmaktan, Erikli olarak Bursaspor’u desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Yıllardır desteğimizi sürdürdüğümüz Bursaspor’un bu sezon da resmi şort sponsoru ve resmi su sponsoru olduk. Bu sayede, Erikli ve Bursaspor paylaştıkları ortak değerlerle yeni sezonda da birlikte sahaya çıkmaya devam edecek. Erikli’nin Türkiye’nin en sevilen suyu olmasını Uludağ’ın zirvesinin eşsiz lezzetine borçluyuz. Bu nedenle, Bursaspor’un ‘Yeniden Zirveye’ mottosunu çok beğendik. Bursaspor’un güzel bir sezon geçireceğine inancımız tam.” dedi.



Bursaspor “Yeniden Zirveye” yükselmeye hazır


Erikli ile imzalanan anlaşmadan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan, “Bu topraklarda doğmuş 50 yılı aşan yolculuğunda Bursa’dan dünyaya açılan, dev bir marka haline gelerek şehrimizin iftiharı olmuş Erikli’nin, bu sezonda kulübümüze destek vermesi ve yanımızda olması bizleri son derece mutlu etti. Yıllardır aralıksız olarak sürdürdüğümüz iş birliğimiz çerçevesinde, kulübümüzün ‘yeniden zirveye’ diyerek çıktığı yolda yanımızda oldukları için çok teşekkür ederiz.” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:57
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