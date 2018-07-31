Bursaspor cephesinden dikkat çeken Beşiktaş itirafı

İstanbul'da bugün gerçekleştirilen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Bursaspor Kulübü Başkanı, adı transferde başta Beşiktaş olmak üzere, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan milli kaleci Harun Tekin ile ilgili önemli bir gelişmeyi açıkladı.



Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından konuşan Ali Ay, "Fikret Orman ile Harun Tekin için aramızda bir konuşma geçti. Başkanımız da, biz de düşüneceğiz. Henüz bir şey yok. Kiralık olarak satmayı düşünmüyorum, bonservisi ile vermeyi düşünüyorum. Takas yok, takasa karşıyım." dedi.