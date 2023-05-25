  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hulki Cevizoğlu 2. tur için rakam verdi: Kılıçdaroğlu bu oyu alırsa öpsün başına koysun

14 Mayıs'ın seçim sonucunu bilen anketçi Hakan Bayrakçı 'İş bitti' diyerek duyurdu: Yüzde 53 oy alacak

Oğuzhan Uğur’un programında baltayı taşa vurdu! Bay bay Kemal o sorulara çelişkili yanıtlar verdi

Kılıçdaroğlu başörtüsüne hakaret ettiğini böyle kabul etti!

Böyle olur Bay Kemal ve arkadaşlarının hizmeti! Türkiye’nin en pahalısı CHP’den

7'li koalisyonda deprem! AK Parti'ye destek verme kararı aldılar

Kılıçdaroğlu'nun savunması pes dedirtti! PKK cenazesine katılıp gözyaşı döken Sezgin Tanrıkulu PKK karşıtıymış!

CHP’li belediyeden işçilere seçim tehdidi! Oyunuzun fotoğrafını göstermezsiniz işten çıkarılacaksınız

Geleceğin doktorlarından büyük rezillik! Gel de hastaları bunlara emanet et

CHP’li belediyeden işçilere skandal tehdit! 'Oyunuzun fotoğrafını göstermezseniz...'
Aktüel Bursa’nın en ‘Keskin mirası’! 700 yıllık bir Bursa efsanesi
Aktüel

Bursa’nın en ‘Keskin mirası’! 700 yıllık bir Bursa efsanesi

Yeniakit Publisher
2023-05-25 15:43:00 -
Bursa’nın en ‘Keskin mirası’! 700 yıllık bir Bursa efsanesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 700 yıllık bir geçmişe sahip olan, kökeni demirciliğe dayanan ve geleneksel yöntemlerle yaşatılarak maharetli ellerde şekillenen Bursa Bıçağını ‘Keskin Miras’ isimli sergide yeniden vitrine çıkardı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve tarihi bıçak, kılıç, kama, hançer ve çakı koleksiyonuyla kurgulanan sergi, Bursa Kent Müzesi’nde ziyarete açıldı. Bursa Bıçak tasarım yarışmalarına katılan ve farklı kategorilerden derece alan tasarımların da yer aldığı ‘Keskin Miras’ sergisi 1 yıl boyunca meraklılarının izlenimine sunulacak.

İlham kaynağı

Geçmişten bugüne bıçakçılığın tüm aşamalarının gözler önüne serildiği serginin açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Spor Yatırımları Genel Müdürü Süleyman Şahin, İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı.

Bursa’nın bugünlere köklü geçmişiyle, kültürel mirasıyla ve tarihi dokusuyla gelen bir şehir olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu özellikleriyle de Bursa’nın her zaman ilham kaynağı olduğunu ifade etti. Bursa’nın marka değerlerinden biri olan Bursa Bıçağının korunmasının ve geleceğe aktarılmasının önemini vurgulayan Başkan Aktaş, ‘‘Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de şehrimizin kültürel zenginliklerine ve marka değerlerine sahip çıktık ve gelecek nesillere aktarmayı öncelikli görevlerimiz arasında gördük’’ dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bıçak festivali

Bursa Bıçağının geliştirilmesi, markalaştırılması, usta çırak ilişkisiyle ve geleneksel yöntemlerle yaşatılması için çeşitli çalışmalar yaptıklarını da vurgulayan Başkan Aktaş, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek ve sektördeki bütün bıçakçıları bir araya getirecek olan bir festival hazırlığında olduklarının da müjdesini verdi.

Bursa Bıçakçılar Derneği Başkanı Fatih Adliğ de bu kültürel mirasın yaşatılmasına verdikleri destekten dolayı Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

Açılış öncesi Bursa bıçağının yapım aşamasının sahnelendiği gösteri ilgiyle izlenirken, Başkan Aktaş, bıçağın keskinliğini masada sebze doğrayarak test etti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23